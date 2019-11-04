В Амурской области из горящих квартиры и дома вынесли мужчин с сильными ожогами

Утром понедельника, 4 ноября, в Прогрессе Амурской области загорелась квартира на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по улице Матросова. Из пылающей квартиры удалось спасти хозяина.

Сообщение о пожаре поступило в 07:56. Через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 13 прибыли на место. К ним в помощь были направлены силы отдельного пожарного поста Новорайчихинска. В тушении было задействовано 11 человек и четыре единицы техники.

В горевшей квартире обнаружили хозяина 1967 года рождения. Мужчину с ожогами 2-3 степени и отравлением продуктами горения спасшие его пожарные передали врачам скорой помощи, после чего его доставили в больницу Прогресса. В течение девяти минут открытое горение ликвидировали. Огонь повредил вещи и мебель на площади пять «квадратов», в квартире закопчены стены на площади 25 квадратных метров. Причина и виновник устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Еще один пожар произошел в Райчихинске, сообщение о возгорании поступило в 04:05. На частном подворье по улице Волочаевской горели жилой дом, летняя кухня и хозпостройка. О возгорании сообщила бдительная соседка.

Через четыре минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 58, в составе шести человек и одной единицы техники, прибыли на место. Все строения горели открытым пламенем. Звено газодымозащитной службы обследовало место пожара и в доме обнаружили хозяина 1948 года рождения.

Пожарные спасли мужчину и передали врачам скорой помощи. С ожогами 2-3 степени пострадавшего доставили в центральную городскую больницу. В течение 15 минут открытое горение ликвидировали. Позднее сообщение и плотность застройки не оставили строениям шансов. В жилом доме сгорели кровля и веранда, повреждена стена на площади 10 «квадратов». Три хозпостройки, расположенные под одной крышей, и летняя кухня уничтожены. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил устройства эксплуатации печи. Обстоятельства устанавливаются.