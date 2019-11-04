В Благовещенск на турнир по карате приехали более 300 спортсменов со всего Дальнего Востока
Столица Приамурья стала площадкой для XXVI Открытого межрегионального турнира по киокусинкай карате. На состязание приехали более 300 юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин из Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия).
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Турнир, посвященный памяти полковника Российской армии А.Н. Командирова, приурочили ко Дню народного единства.
Он проходил в двух категориях: кумите (поединки) и ката (бой с воображаемым противником).
По итогам соревнований сформирована команда Амурской области, которая будет представлять регион на более высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
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