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4ноября
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В Благовещенск на турнир по карате приехали более 300 спортсменов со всего Дальнего Востока

В Благовещенск на турнир по карате приехали более 300 спортсменов со всего Дальнего Востока
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf/

Столица Приамурья стала площадкой для XXVI Открытого межрегионального турнира по киокусинкай карате. На состязание приехали более 300 юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин из Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия).

Турнир, посвященный памяти полковника Российской армии А.Н. Командирова, приурочили ко Дню народного единства.

Он проходил в двух категориях: кумите (поединки) и ката (бой с воображаемым противником).

По итогам соревнований сформирована команда Амурской области, которая будет представлять регион на более высоком уровне, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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