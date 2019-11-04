Свободненцы опасаются, что с банкротством главной городской управляйки придется платить больше за ЖКУ

В Свободном обсуждают ситуацию с главной управляющей компаний города ООО «Жилсервис УК», которая якобы находится на грани банкротства. Эта тема стала главной при обсуждении на собрании с председателями советов многоквартирных домов, на чьи обращения и вопросы отреагировали депутаты городского Совета народных депутатов.

С компанией «Жилсервис УК» договор на обслуживание имеет большинство многоквартирных домов города. При этом старшие домов начали получать письма с предложением заключить дальнейший договор на обслуживание с управляющей компанией «Фортуна», генеральным директором которой является Василий Шаповалов, ранее известный как гендиректор ООО «Жилсервис УК».

По словам старших домов, из разных источников до них доходила противоречивая информация о том, что «Жилсервис» якобы готов идти на банкротство, а на его базе будут созданы сразу четыре управляющие компании, но фактически с теми же специалистами, по тому же адресу. Из чего они сделали вывод, что после этого только станет больше директоров. Поэтому старшие домов высказали опасение, что повысятся тарифы на услуги, пишут «Зейские огни». Хотя тут же было замечено, что выбор компании с принятием ее тарифов проводится общим собранием жильцов.

Председатель горсовета Андрей Мирошин сообщил, что уже делал запрос на имя нового генерального директора ООО «Жилсервис УК» Андрея Недорезова с просьбой прояснить ситуацию. На что в ответ получил от него письмо, в котором сообщается, что ресурсоснабжающая компания «Теплоинвест», которой до недавнего времени руководил сам Недорезов, предъявила претензионные требования к управляющей компании о погашении задолженности в сумме 63 миллиона рублей за оказанные коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения одного дома с начала 2018 года по август 2019 года включительно.

Мирошин напомнил, что в отличие от других городов, где управляйки собирали с жильцов плату за ЖКУ, чтобы рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями, но порой просто исчезали, свободненский «ЖУК» в цепочке платежей никогда не присутствовал. Сбором платежей всегда занимался Единый расчетный кассовый центр, чья работа признавалась эффективной и даже приводилась в пример по области. Собственно и работать с должниками по ЖКУ, по мнению участников совещания, должен именно ЕРКЦ, что он и делал, включая судебные иски.

Также поставили под сомнение, что «Жилсервис УК» в течение полутора лет задолжал за отопление трехэтажного здания 63 миллиона рублей. Но даже и в этом случае компания обязана соблюсти всю процедуру банкротства, объявив о ней в средствах массовой информации, чего пока не было.

В итоге было решено написать коллективное письмо за подписью председателей советов МКД, чтобы через издание обратиться к новому руководству ООО «Жилсервис УК» и ООО «Фортуна» для проведения собрания и разъяснения сложившейся ситуации. На совещание. Несмотря на приглашение, представители не пришли.