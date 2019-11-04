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сегодня, 09:46 5

Первые лица города и области поздравили амурчан с Днем народного единства

Первые лица города и области поздравили амурчан с Днем народного единства
Фото: администрация села Бомнак

4 ноября Амурская область вместе со всей страной отмечает День народного единства. С этим праздником жителей региона и областного центра поздравили губернатор Приамурья, председатель Законодательного собрания Амурской области и мэр Благовещенска.

«Уважаемые земляки, примите сердечные поздравления с Днем народного единства. Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества, свидетельствует о том, что все мы – граждане России – являемся одним народом, с общим историческим прошлым и общим будущим.

Мы живем в стране с уникальным наследием из множества территорий и культур. Среди амурчан есть представители более 100 национальностей, однако всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии и уважать традиции друг друга. Это помогает преодолевать любые трудности и сообща развивать наш регион. Мы понимаем, что, объединив усилия, всегда можно добиться большего, потому что народное единство — это великая сила, которая послужит основой для дальнейшего укрепления нашего государства.

Желаю всем вам благополучия, добра, мира и успехов во всех добрых начинаниях на благо Амурской области и всей России», – так амурчан поздравил Василий Орлов.

Председатель заксобрания Вячеслав Логинов напомнил о подвиге предков и необходимости патриотического воспитания.

«Уважаемые жители Амурской области. Сегодня отмечается праздник, в котором объединены история и современность, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции нашего народа. День народного единства напоминает о нашей многонациональной сплоченности, которая более четырехсот лет назад в тяжелые времена Смуты помогла нам объединиться и доказать свою безграничную любовь к Родине. Это же единение помогло выстоять в лихолетье Великой Отечественной войны, а затем поднять страну из руин.

Вопросы единства общества актуальны и сегодня, когда приходится сталкиваться с новыми вызовами. Мы всегда будем помнить о подвигах предков, благодаря которым сегодня мы живем в большой и независимой стране. Поэтому не случайно для нас патриотическое воспитание поколений всегда будет оставаться в приоритете», – обратился к жителям региона спикер.

К поздравлениям присоединилась мэр Благовещенска Валентина Калита.

«4 ноября — особый для всех нас праздник, который является данью уважения к российской истории. Благодаря нашим соотечественникам, отстоявшим независимость страны, мы и сегодня живем в едином многонациональном государстве.Мы едины, занимаясь общим делом. Мы едины, когда трудимся над крупными проектами, когда стремимся добиться больших высот и сделать жизнь вокруг лучше.

Каждый из нас несет ответственность за наш общий дом, который носит гордое имя Россия. И сегодня общими усилиями мы стремимся создать в Благовещенске лучшее будущее, где наши дети росли бы счастливыми, а взрослые всегда были уверены в завтрашнем дне. Только вместе мы — сила, только объединившись, мы достигнем благополучия. В этот праздник желаю всем жителям города Благовещенска благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, новых свершений и достижений на благо нашего города и всей России!» — сказала Валентина Сергеевна.

4 ноября в 12:00 в большом зале ОКЦ пройдет концерт, посвященный празднику, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#интернет #отдых #память #праздники

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Вроде и выходной и ОФИЦИАЛЬНО праздник, а НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО не чувствуется НИ В СЛОВАХ НИ В ПОСТУПКАХ!

  • full

    full
    1 час назад

    В чем заключается народное единство?

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Есть коренные народы и русские. Остальные отвалились после распада СССР.

    Теперь чернота прет стадом в Россию, оставляя свои любимые, прекрасные страны.

    И с этими что-ли объединяться?

    Армяне, узбеки, таджики, грузины... давно ли стали с нами едины? Тожероссияне.

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Алекsей

    Вроде и выходной и ОФИЦИАЛЬНО праздник, а НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО не чувствуется НИ В СЛОВАХ НИ В ПОСТУПКАХ!



    Кругом лицемерие.

  • Муромов

    Муромов
    46 минут назад

    мы вместе!только не знаем в каком

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