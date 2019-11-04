Между Благовещенском и Хэйхэ пошли «пумы»

Между двумя приграничными городами России и Китая начали курсировать суда на воздушных подушках. Это произошло на 7 дней позже, чем в 2018 году.

С 8 утра воскресенья по пекинскому времени, 3 ноября, 2 китайских судна и 7 российских начали курсировать между Благовещенском и Хэйхэ, пишет biang.ru со ссылкой на издание Цзиньжи Хэйхэ.

С 3 ноября таможня Хэйхэ работает ежедневно с 7:30 до 16:30 без выходных по пекинскому времени.

Таможня Хэйхэ напомнила туристам, что во время движения судов на воздушной подушке малогабаритные грузы к перевозке через границу не принимаются.

Как сообщало Амур.инфо, продлить осуществление пассажирских перевозок на кораблях в текущем году стало возможным благодаря погодным условиям и состоянию реки Амур.

С российской стороны для перевозки пассажиров между Благовещенском и Хэйхэ подготовлены 10 судов. «Пумы» будут курсировать каждый день. Первый рейс отправляется из Благовещенска в Хэйхэ в 9:00, последний — в 16:30, а из Китая — в 17:00.

Стоимость билетов, как и прежде, составит 2 200 рублей взрослый и 1 420 рублей — детский (от 5 до 10 лет).

В администрации ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» отмечали, что интервал отправления судов на воздушной подушке составит не менее 3 минут, однако число рейсов может быть уменьшено в зависимости от потока пассажиров. В случае неблагоприятных метеоусловий расписание движения судов может быть изменено или временно приостановлено.

С началом движения льда на реке Амур гостям и жителям области перед выездом в город Хэйхэ настоятельно рекомендуют уточнять фактическую ситуацию в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону в Благовещенске: 59-57-64.