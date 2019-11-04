Умерла французская певица и актриса Мари Лафоре

Французская актриса и певица, девушка с золотыми глазами, Мари Лафоре скончалась в возрасте 80 лет 2 ноября. Об этом сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды. В России самая известная ее песня – Manchester et Liverpool.

Певица умерла в городе Женолье в Швейцарии. Причины смерти не называются, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание.

Франко-швейцарская певица и актриса Майтена Мари Брижитт Думенак, известная под именем Мари Лафоре, родилась в городе Сулак-сюр-Мер во Франции в 1939 году. Ее карьера началась случайно – в 19 лет она выиграла в песенном конкурсе на радио, где заменяла заболевшую сестру. Но уже через несколько лет громкий успех пришел к ней самой.

Фото: goldvoice.club

Как певица она прославилась в 1963 году вместе с первым хитом Les vendanges de l'amour. Наибольшую же популярность ей принесли песня Mon amour, mon ami, прозвучавшая в фильме Франсуа Озона «8 женщин», кавер-песня Viens, viens и ее самая известная композиция, по которой ее знает российский зритель, – Manchester et Liverpool, мелодия которой долгое время звучала как заставка прогноза погоды в телепрограмме «Время». За свою карьеру Лафоре записала 42 альбома.

Кроме того, Мари Лафоре сыграла в 35 фильмах и сериалах. В 1960 году вместе с Аленом Делоном она снялась в картине режиссера Рене Клемана «На ярком солнце», принесшей ей популярность и ставшей первой экранизацией романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». После выхода этого фильма последовали многочисленные предложения сняться в других лентах.

Одной из известных ролей также стала работа в фильме «Златоокая девушка» (1961 год) по новелле Бальзака, после которой Лафоре стали называть златоокой красавицей французской сцены.

В ее фильмографии такие фильмы, как «Красное и черное» (1961), «Авантюристы» (1984), сериал «Спрут – 3» (1987) и другие. Коллегами по съемочной площадке актрисы в том числе были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.

В 1978 году певица переехала в Женеву, приняв швейцарское гражданство. Там же она открыла художественную галерею и полностью отказалась от музыки. В 2005 году после 30-летнего перерыва вернулась к песенным концертам, выступив на сцене Театра Буфф-Паризьен в Париже, пишет ТВЦ.