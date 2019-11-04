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Мокрый снег, до минус 10: прогноз погоды в Приамурье на 4 ноября

Мокрый снег, до минус 10: прогноз погоды в Приамурье на 4 ноября
Фото: instagram.com

4 ноября в Амурской области переменно облачно, местами осадки в виде снега и мокрого снега. Юго-восточный ветер дует со скоростью 3-8 метров в секунду, с усилением до 14 метров.

Уличные термометры в южных и центральных районах покажут от минус одного до плюс 4 градусов. На севере будет от минус 4 до плюс 1, местами минус 5…10 градусов ниже нуля.

На дорогах ожидается снежный накат, гололедица.

В Благовещенске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует с юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 2…4 градусов со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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