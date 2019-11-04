В Курской области школьницы ради лайков устроили на кладбище погром (видео)

Фото: скриншот видео

В Курской области большой общественный резонанс получило видео, на котором девочки-подростки разрушают на кладбище надгробия. Их нашли благодаря записи, которую они сами сделали и выложили в сеть ради «крутизны».

Происшествие случилось в городе Щигры Курской области. Личности трех школьниц, которые разрушили памятники установлены.

Видеозапись, на которой видно, как девушки ногами рушат надгробия на кладбище, появилась в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.

«Личности подозреваемых в совершении вандализма установлены. В настоящее время назначено проведение проверки. Несовершеннолетних и родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В рамках проверки установят потерпевших и проведут работу по возмещению ущерба», – сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Как уточняет полиция, девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в городе Щигры, одна – из Старого Оскола. Полицейские предварительно установили, что повреждены шесть могил. Несовершеннолетние сняли и сами распространили видео, желая, по их признанию, показать свою «крутизну».

Как отмечает полиция, возраста уголовной ответственности достигли две из участниц инцидента. Их действиям будет дана правовая оценка, несовершеннолетних поставят на профилактический учет.