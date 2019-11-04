Глава Белогорска назвал несправедливым положение дел с налогами, собираемыми в городе

Фото: instagram.com/s.meliukov

Глава Белогорска в Инстаграме сравнил города Амурской области, в том числе свой, по динамике численности населения. Станислав Мелюков затронул вопрос справедливости в сфере межбюджетных отношений.

«Последние пару дней федеральные СМИ с подачи первых лиц государства в очередной раз подняли тему развития муниципалитетов, в том числе на Дальнем Востоке. Речь идет и о новом содержании межбюджетных отношений (прямо влияющих на качество жизни в них), и о том, как остановить отток населения. Составил таблицу изменения численности городов Амурской области за последние 10 лет (пользовался данными Росстата). Из 9 населенных пунктов, считающихся у нас городами, лишь в двух по понятным причинам выросла численность жителей. Это Циолковский (построена 1 очередь космодрома) и Благовещенск (само собой разумеется, плюс за счет присоединения некоторых сельских территорий). Во всех остальных городах население уменьшилось. Где-то больше, где-то меньше. Белогорск за это время потерял в разы меньше жителей, чем другие города области», – написал Мелюков.

Понятно, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы чтобы люди не уезжали, чаще рожали и реже умирали; другое дело, что собственных возможностей городов для этого явно не хватает. «Поэтому как никогда остро стоит вопрос справедливости межбюджетных отношений», – пишет глава Белогорска.

«А что такое несправедливо, спросите вы? Это когда в Белогорске благодаря всем жителям собирается больше 5 миллиардов налогов, а остается в 10 раз меньше, всего 550 миллионов. Это, если кратко объяснять... Считаю, что чем быстрее на законодательном уровне межбюджетные отношения будут изменены, тем быстрее начнет меняться демографическая ситуация на всем Дальнем Востоке», – продолжает Мелюков.

Он спросил у пользователей Инстаграма, что они думают об этом.

«Возможно, да, это улучшит положение. Но на данный момент уезжает народу меньше потому, что им не на что уезжать, нет возможности приобрести жилье в другом месте, организовать переезд семьи. Просто средств нет на переезд. Вот и вся причина. Самые низкие доходы у населения. Так что, а ларчик просто открывался...» – высказался один из комментаторов.

«Нет производства, соответственно, нет рабочих мест, зарплаты смешные, цены, ЖКХ зашкаливают... Было бы, на что уехать, сделали бы это давно и не задумываясь...» – написал другой.