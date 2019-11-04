Гороскоп 4 ноября: Рыбы выйдут из рамок, у Львов романтическое знакомство

Восход Солнца: 07:24

Заход Солнца: 17:02

Солнце в Скорпионе.

Овен. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Новые дела будут успешными, однако нерешительность или вмешательство постороннего могут негативно сказаться на результате. Вероятна романтическая встреча с давней симпатией или интимные отношения с близким человеком, которые надолго останутся в памяти.

Телец. День благоприятный для профессионального роста. Решительно беритесь за новое дело. Возможно ухудшение материального положения, поэтому будьте сдержаннее в расходах. Встреча с друзьями и близкими может послужить причиной перенасыщения общением.

Близнецы. День несет двойственную характеристику и может оказаться очень напряженным. Женщинам-Близнецам не следует рассчитывать на покровительство судьбы. Ваши претензии на львиную долю и стремление жестко отстаивать свои интересы могут прийти в противоречие с желаниями спутника.

Рак. День символизирует иллюзии, обманчивые надежды и разочарования. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. У влюбленных возможен окончательный разрыв отношений. Научитесь критично относиться к своим недостаткам.

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Лев. День имеет положительные и отрицательные тенденции. Вероятно новое соблазнительное знакомство, но не спешите к новым любовным победам – возможно, Вы принимаете желаемое за действительное.

Дева. День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения поставленных целей. Не отвлекайтесь на посторонние проблемы. Пустое общение с приятелями или бесцельное времяпрепровождение могут пагубно сказаться на ваших финансовых делах. В первой половине дня не исключено долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений.

Весы. Не исключено, что именно сегодня в делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость и принцип не брать в долг. Не волнуйтесь – это временные трудности.

Скорпион. Благоприятный день, открывающий новые перспективы, корректировки намеченных планов. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Их помощь будет кстати. Во второй половине дня вероятны неприятные новости, связанные с близкими людьми. Их болезнь может приобрести затяжной характер.

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Стрелец. Активный день, благоприятный для приобретения недвижимости, крупных покупок, заключения сделок. Следует активно искать новые источники заработка, но при этом избегать сомнительных предложений. Всю энергию лучше направить на работу.

Козерог. Пассивный день, отмеченный ослаблением энергетического потенциала. Усталость и раздражение будут сопровождаться даже озлоблением. Нельзя загонять внутрь отрицательные эмоции. Осознайте их в полной мере и возьмите под контроль. В семье возможен конфликт с детьми-подростками.

Водолей. День перемен и трансформаций. Многие Водолеи будут вынуждены пересмотреть планы на будущее. Успех в делах заставит долго себя ждать. Не полагайтесь на волю случая. Действуйте энергично и целенаправленно. Вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит ваше положение, изменятся в худшую сторону по не зависящим от вас причинам.

Рыбы. День благоприятный для тех, кто собирается в путешествие. Этот день будет отмечен оптимизмом и ощущением счастья. Рекомендуется выйти за обычные рамки поведения, но не изменять своим принципам и установкам. Не сомневайтесь в искренности окружающих вас людей. Во второй половине дня весьма вероятен неожиданный семейный конфликт.

Астролог: Вальдемар Небоходцев