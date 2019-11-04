Гороскоп на неделю 4 – 10 ноября: у Скорпионов сумбур в жизни, а Стрельцы взбунтуются

Общий астрологический прогноз на неделю с 4 по 10 ноября для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе постарайтесь не допускать постороннего вмешательства в свои дела и в коммерческие проекты. Велика вероятность, что какой-то индивид совершенно целенаправленно навредит Вам из-за тайной личной неприязни или из-за того, что Вы не хотите делиться с ним какими-то своими доходами.

Телец. На этой неделе Вас, скорее всего, ждет мощная поддержка человека, которому Вы некоторое время назад оказали какую-то очень ценную услугу. Есть вероятность и какого-то интересного мероприятия, на котором будут чествовать ваши заслуги.

Близнецы. Близнецы в первой половине недели будут вовлечены в интенсивное общение. Вас могут попросить оказать какие-то услуги знакомым или соседям. Занимаясь не вполне своими делами, Вы тем не менее приобретете полезный опыт и расширите свой круг общения.

Рак. Раки на этой неделе могут почувствовать сильную потребность в новом общении. И эта потребность будет в полной мере удовлетворена. Вас ждут частые поездки, встречи, контакты.

Читайте также

Гороскоп 4 ноября: Рыбы выйдут из рамок, у Львов романтическое знакомство

Лев. Идеальная неделя для расширения кругозора, постарайтесь найти время для творческой деятельности. Гороскоп советует Львам полностью избавиться от природной застенчивости и не бояться продвигать собственные идеи, которые в результате окажутся очень перспективными и прибыльными.

Дева. С понедельника Девы заботятся о вопросах партнерства, т.к. сами собираются совершить перемены в жизни. Ближе к концу недели ожидаются расходы на поездки, посещение родственников.

Весы. В целом эта неделя относительно стабильна и не плохая, конечно, если у Весов имеется эмоционально-психическая устойчивость. Именно сейчас придется научиться приспосабливаться не только к различным ситуациям, но и людям.

Скорпион. Неделя обещает быть сумбурной. Возможны нежданные и не всегда приятные сюрпризы в работе и личных отношениях. Не торопитесь давать им оценку и уж тем более принимать судьбоносные решения, как бы этого ни хотелось. Особенно это важно для тех, кто привык к легким и быстрым победам.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2019 года: Стрельцы почувствуют вкус жизни, а Тельцов ждут перемены

Стрелец. На этой неделе Вы можете взбунтоваться против каких-то предписаний и постараться поступить так, как именно вам кажется правильным. Не будьте слишком самоуверенны – противопоставление себя большинству и тем, кто влиятельнее вас, обернется проблемами.

Козерог. Ох уж, это начальство! Оно считает, что лучше Вас знает, как Вам надлежит выполнять Ваши обязанности. И у Вас накопилось к нему немало претензий, но вся беда в том, что оно имеет право Вам указывать, а Вы ему – нет. Зато никто не помешает Вам прямо ему в глаза это… подумать! Да и дома дела обстоят не совсем гладко, но здесь все решаемо. Как говорится, сели рядком, да поговорили ладком.

Водолей. Ситуация разворачивается не так быстро, как Вам того хотелось. Здесь две причины. Во-первых, Вы вольно или невольно стараетесь оттянуть начало тех событий, которые Вам по каким-либо причинам неприятны. Во-вторых, желая подстраховаться, Вы пытаетесь действовать сразу в нескольких направлениях, и у Вас просто не хватает ресурсов. Выход один: нужно сбросить балласт.

Рыбы. Ныне Вам особенно свойственна глубина чувств, ибо Вы отродясь наделены даром понимать состояние другого человека. Часто Ваши впечатления об окружающем мире, будучи приукрашены романтизмом, бывают… как бы это выразиться… не совсем точны. Однако, этот сладкий наркотик часто помогает выжить в современном сумасбродном мире.

Астролог: Вальдемар Небоходцев