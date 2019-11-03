Амурчане могут получить от Олега Кожемяко щенков акита-ину

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Жители Амурской области могут получить от губернатора Приморского края Олега Кожемяко щенков породы акита-ину. Это следует из информации, опубликованной главой Приморья в Инстаграме.

«Хочу с вами поделиться счастливым событием для нашей семьи. 1,5 месяца назад на свет появились 6 щенков акита-ину. Три мальчика и три девочки. Это очень ласковые, умные и игривые собаки. Еще они прекрасные охотники. Через 1,5 недели сделаем им последние прививки и раздадим в добрые руки. Выбирать семьи для наших щенков будем здесь – в соцсетях», – говорится в сообщении.

Кожемяко отмечает, что эти собаки не подходят для жизни в квартире, поэтому они отправятся в семьи, у которых есть свой дом, где живут дети.

Желающим получить щенка предлагается писать в комментариях к публикации и в «директ» Инстаграма.