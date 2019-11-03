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3ноября
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сегодня, 19:19 0

В Благовещенске устанавливают опоры уличного освещения

В Благовещенске устанавливают опоры уличного освещения
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf

В Благовещенске идет установка опор уличного освещения. На улице Калинина от кольцевой развязки до Тенистой на сегодняшний день установлено 8 опор.

Более 4 километров электрических сетей также обновят на улицах Чайковского и Школьной. Сейчас ведутся буровые работы. Всего на данном участке появится более 130 новых уличных светильников, сообщает в Инстаграме администрация города.

Власти напоминают, что в рамках ремонта в этом году новые уличные светильники уже появились на улице Лазо от Амурской до Горького, Шимановского от Ленина до Краснофлотской, Кузнечной от Ленина до Краснофлотской, Трудовой от Зейской до Горького, а также в районе Тайваня, кинотеатра «Благовещенск» и Спичфабрики.

Еще более 130 фонарей установлены на территориях 8-го и 9-го участков набережной реки Амур.

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#жизнь

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