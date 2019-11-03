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3ноября
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Амурчан взволновало повреждение на мосту через Зею в Благовещенске (фото)

Амурчан взволновало повреждение на мосту через Зею в Благовещенске (фото)
Фото: instagram.com/andreypadalka

В социальных сетях появились фотографии, сделанные на мосту через реку Зея в Благовещенске. Пользователи обратили внимание на повреждение, возникшее на проезжей части.

«Сегодня попали в пробку и встали как раз у вот этой красоты на мосту. С учетом того, как регулярно начали рушиться мосты, и в нашем регионе в том числе, было как-то не комфортно. Особенно когда мимо пролетают многотонные КамАЗы с прицепами, фуры и так далее», – написал пользователь, разместивший фотографии.

«Скоро начнет частями отваливаться, дотянут с капремонтом», «С каждым разом все страшнее становится», «Господи, а если кто упадет?» – пишут другие амурчане.

На инцидент отреагировала администрация Благовещенска. В Инстаграме властей сообщается: «В социальных сетях появились фотографии, на которых изображено небольшое повреждение дорожного покрытия на автомобильном мосту через реку Зея. Оно возникло в связи с интенсивным движением грузового транспорта по автомобильному мосту через реку Зея. В настоящее время специалистами ГСТК проводится обследование поврежденного участка дорожного покрытия. В ближайшие часы будут проведены работы по устранению данного повреждения. Мост функционирует в обычном режиме».

В пресс-службе мэрии ИА «Амур.инфо» сообщили, что уже проведены оперативные работы. Участок подсыпан и залит битумом. На вторник, 5 ноября, запланированы основные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

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#происшествия #транспорт

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