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3ноября
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В Белогорске водитель не послушался полицейских и пострадал в ДТП (видео)

В Белогорске водитель не послушался полицейских и пострадал в ДТП (видео)
Фото: кадр видео

В Белогорске водитель легковушки попал в серьезное ДТП. К аварии привело то, что мужчина не послушался полицейских.

«Вечером 1 ноября в Белогорске на улице Кирова инспекторы ДПС увидели автомобиль Toyota Corolla. Водителю дали знак остановиться. Водитель проигнорировал требование об остановке, попытался скрыться. Не справился с управлением, совершил наезд на препятствие – столб. В результате столкновения автомобиль перевернулся. За рулем автомобиля был мужчина 1984 года рождения. Он получил травмы», – рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В отношении нарушителя был составлен административный материал по статье 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства). Также возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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