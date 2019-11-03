Глава Приамурья подвел итоги уходящей недели

В воскресенье, 3 ноября, губернатор Амурской области Василий Орлов традиционно подвел в Инстаграме итоги недели. Он затронул такие темы, как борьба с последствиями снегопадов, открытие бассейна и инициативное бюджетирование.

«Погода сегодня даже не намекает на те снегопады, которые завалили #Приамурье несколько дней назад. 25 числа вся имеющаяся в наличии техника вышла на уборку от снега. И все равно не успевали везде хорошо и своевременно чистить дороги. Районам явно не хватает спецмашин. Автопарк надо наращивать и обновлять. Поэтому на заседании правительства я дал поручение Минтрансу собрать в муниципалитетах потребность в приобретении коммунальной техники российского производства», – начал глава области.

Василий Орлов напомнил, что власти готовы в 2020 году поддержать приобретение данной техники, в частности – взять на себя лизинговые платежи на ближайшие 3 года. «Мера, на мой взгляд, существенная. И при грамотном подходе на местах поможет серьезно обновить автопарк. По такой же схеме будем решать проблему с пассажирскими автобусами для обслуживания регулярных муниципальных маршрутов. Областной бюджет возьмет на себя лизинговые платежи на 3 года», – написал губернатор.

Другая тема, отмеченная Орловым, – открытие в селе Белогорье бассейна после ремонта. «Он самый большой в области. В спорткомплексе можно проводить полноценные спортивные сборы – есть и спортивные и тренажерные залы. Кроме того, здесь же возобновляют и свободное плаванье – многие благовещенцы любят ездить сюда в выходные. Можете оценить обновленный бассейн сами», – пишет глава региона.

Отметил Василий Орлов в своих итогах и проект инициативного бюджетирования. «На первый взгляд непонятное название, но оно отражает суть. Жители сельских населенных пунктов подают в минфин свою инициативу на софинансирование. От людей – их выбор, проект и символическое денежное участие. От региона – основные финансы», – говорится в сообщении губернатора.

Так, в строй в регионе на этой неделе ввели еще три объекта. «В Шимановском районе в селе Нововоскресеновка теперь есть благоустроенный #сквер, а в селе Томское Серышевского района появилась новая спортплощадка. От Завитинского района в этот раз свою инициативу воплотили в жизнь жители села Албазинка. По их проекту в местном ДК отремонтировали крышу», – напомнил глава области.

Он написал, что в общей сложности в 2019 году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На следующий год желающих принять участие – уже в 2 раза больше. «Классный проект, нужный, будем продолжать!» – сообщил Орлов.