Теннисистки из Тынды стали призерами и победителями соревнований в Нерюнгри

1-3 ноября в якутском городе Нерюнгри прошли открытые соревнования по настольному теннису «Кубок Нерюнгри – 2019». В них приняли участие и теннисисты Центра детского творчества (ЦДТ) Тынды.

В командном зачете среди юношей и девушек 2002-2007 годов рождения команда девочек ЦДТ в составе Анастасии Давыдовой, Алины Вульвач и Марии Вульвач заняла второе место. В командном зачете среди мальчиков и девочек 2008 года рождения и моложе Екатерина Парфенова вместе с девочками из Алдана заняла третье место.

В личном первенстве среди девушек 2002-2004 годов рождения Алина Вульвач заняла второе место. Среди девушек 2005-2006 годов рождения Диана Зайцева стала бронзовым призером. Мария Вульвач выиграла серебряную медаль в личном первенстве среди девочек 2007-2008 годов рождения.

В парных играх у старших девушек пара Анастасии Давыдовой и Алины Вульвач заняла третье место. Мария Вульвач в паре с нерюнгринкой Елизаветой Бобровой выиграла золотые медали в возрастной группе 2008 года рождения и младше. Алина Вульвач с нерюнгринцем Владиславом Чуфицким заняла второе место в смешанных парах, сообщает газета «БАМ» со ссылкой на Центр детского творчества Тынды.