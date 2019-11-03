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3ноября
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В Амурской области тренировались искать пострадавших в лесу (фото)

В Амурской области тренировались искать пострадавших в лесу (фото)
Фото: dvrpso.ru

В Амурской области спасатели провели тактико-специальное учение по поиску пострадавших в лесу. Им требовалось найти потерявшихся в лесу людей, оказать им первую помощь и эвакуировать в больницу.

По легенде учения, поступила информация, что в лесном массиве в районе 8-го километра Новотроицкого шоссе заблудились два сборщика дикоросов. Каждый самостоятельно пытался выбраться. У одного из заблудившихся вывих голеностопного сустава, полученный при преодолении крутого склона. Самостоятельно передвигаться он не мог. Второму о местонахождении первого было неизвестно. Пострадавшие провели в лесу ночь, дезориентированы, мобильная связь неустойчива.

Как сообщает сайт ДВРПСО МЧС России, необходимо было произвести поиск, оказание первой помощи, эвакуацию пострадавших для доставки в медицинское учреждение.

Спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России все запланированные учебные вопросы отработали в полном объеме, подтвердили высокую готовность к проведению поисково-спасательных работ. В учении приняли участие 20 спасателей Амурского ПСО. Использовали технику, оборудование для автономного проживания в зоне ЧС, индивидуальное и групповое альпинистское снаряжение, индивидуальное имущество спасателей.

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#МЧС #учения

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