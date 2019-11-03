Определился «Мистер Белогорск» 2019 года (фото)

Фото: belogorck.ru

Семь мужчин из города Белогорска поборолись за звание «Мистер Белогорск – 2019». Финал конкурса состоялся 2 ноября в Центре культурного развития.

Участие принимали Александр Трифонов, Владимир Благодырь, Владимир Саркисян, Александр Грачев, Евгений Красин, Юрий Амосов и Алексей Жавора. Среди испытаний, которые выпали конкурсантам, было, в частности, креативное дефиле.

«Юрий Амосов предстал в образе ковбоя, Владимир Благодырь выехал на мотоцикле, как байкер, Евгений Красин вышел в образе романтика, Александр Грачев – в папахе, Владимир Саркисян – в смелом наряде для фитнеса 80-х годов, Александр Трифонов – в прикиде серфера, а Алексей Жавора – как труженик рабочей профессии», – рассказала одна из зрительниц Юлия Дубовая.

Также были интеллектуальное состязание, на силу и выносливость, в области творчества и талантов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Звание «Мистер Белогорск – 2019» получил работник сферы культуры Александр Трифонов. Владимиру Благодырю присужден приз зрительских симпатий и присвоена номинация «Мистер антистресс». Александру Грачеву присвоено звание «Мистер генератор идей», Владимир Саркисян – «Мистер все по плечу», Алексей Жавора – «Мистер неординарность», Юрий Амосов – «Мистер харизма», Евгений Красин – «Мистер позитив». Победитель и призеры были награждены памятными статуэтками и ценными призами.