Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:14 0

Двое подростков ушли из центра помощи детям в Приамурье и пропали

Двое подростков ушли из центра помощи детям в Приамурье и пропали
Фото: amur.sledcom.ru

В Амурской области разыскивают двоих подростков. Они 2 ноября ушли из центра помощи детям ж/д станции Бам Сковородинского района, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Разыскиваемые – Ярослав Другов 22.12.2004 года рождения и Кирилл Попов 19.05.2006 года рождения.

Приметы Ярослава: возраст 14 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие прямые светло-русые, глаза голубые. Был одет: куртка черного цвета, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета.

Приметы Кирилла: 13 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Был одет: куртка болоньевая темно-синего цвета, на куртке на груди вставка из белой ткани в виде полосы, темно-синие джинсы, черные берцы.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, граждан, обладающих информацией о местонахождении подростков, просят сообщить по телефонам: 8 (924) 744-00-20, (41654) 22-4-17, 22-5-80, 102.

Просмотров всего: 202

#происшествия

распечатать


Общество

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Общество 2

На трассе Чита – Хабаровск водитель не справился с управлением
Общество

В Нарьян-Маре арестовали охранника, пустившего в детский сад убийцу
Происшествия

В Благовещенске ночью огонь охватил барак
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь