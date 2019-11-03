Двое подростков ушли из центра помощи детям в Приамурье и пропали

Фото: amur.sledcom.ru

В Амурской области разыскивают двоих подростков. Они 2 ноября ушли из центра помощи детям ж/д станции Бам Сковородинского района, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Разыскиваемые – Ярослав Другов 22.12.2004 года рождения и Кирилл Попов 19.05.2006 года рождения.

Приметы Ярослава: возраст 14 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие прямые светло-русые, глаза голубые. Был одет: куртка черного цвета, джинсы темно-синего цвета, ботинки черного цвета.

Приметы Кирилла: 13 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Был одет: куртка болоньевая темно-синего цвета, на куртке на груди вставка из белой ткани в виде полосы, темно-синие джинсы, черные берцы.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, граждан, обладающих информацией о местонахождении подростков, просят сообщить по телефонам: 8 (924) 744-00-20, (41654) 22-4-17, 22-5-80, 102.