На трассе Чита – Хабаровск водитель не справился с управлением

Фото: Из архива ГУ МЧС России по Амурской области

В Белогорском районе на 1 464 километре федеральной автодороги Чита – Хабаровск водитель иномарки не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел за пределы проезжей части.

Ликвидировать последствия ДТП пришлось пожарным. На место аварии выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 4 Белогорска в составе трех человек и одной единицы техники. Пожарные произвели отключение аккумуляторной батареи, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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Любовь Чуприна