В Нарьян-Маре арестовали охранника, пустившего в детский сад убийцу

В момент трагедии в помещении никого из взрослых не было. Воспитатели прибежали потом и задержали подозреваемого до приезда правоохранителей. Мальчика спасти не успели, он скончался на месте. Стал ли именно этот ребенок случайной жертвой или преступник шел убивать именно его, пока неясно.

По версии следствия, сотрудник ЧОП, который дежурил в день трагедии, беспрепятственно впустил злоумышленника на территорию детского сада, дистанционно открыв ему дверь. Предположительно, охранник принял мужчину за отца одного из детей. Теперь мужчине инкриминируют преступление, совершенное по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».

Вместе с тем заведено еще одно уголовное дело в отношении руководства детского учреждения по статье 293 УК РФ «Халатность», пишет «Газета.ру».

По мнению губернатора Ненецкого автономного округа, где и произошло убийство, Александра Цыбульского, трагедия произошла по вине сотрудников детсада.

«Самое главное, что мы должны понять — многие вещи происходят из-за человеческого равнодушия. Если бы все выполняли свои обязанности, как предписано по инструкции, если бы не казалось, что все слишком благополучно и ничто не угрожает, удалось бы избежать этой трагедии. Она бессмысленная и непрогнозируемая. Уверен, что все, кто проявил равнодушие, понесут максимально возможное наказание», — выразил свое мнение глава региона. Он также добавил, что список виновных может впоследствии оказаться шире, чем нынешний круг задержанных.

В совершении преступления подозревается 36-летний Денис Поздеев.

По словам местных жителей, во время трагедии он вел себя неадекватно, периодически обращаясь к сатане. «Зашел в детскую спальню со словами: «Мне демон приказал убить ребенка, чтобы жить вечно». Перерезал горло с криком «Сатана», — сообщила знакомая с ситуацией местная жительница Ксения Фомина.

В служебном автомобиле стражей порядка Поздеев сказал, что на совершение убийства его подтолкнуло заклинание, которое он вычитал в эзотерической книге. «Прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечную и богатую для близких и себя. Там надо было убить ребенка, маленького ребенка, чтобы заклинание сбылось. Книгу взял в книжном магазине», — следует из видео, которое было опубликовано Telegram-каналом Baza.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Как отметил знакомый подозреваемого в убийстве дошкольника, Поздеев не любил читать, да и книг дома у него практически не было. По его словам, задержанный не увлекался эзотерикой и непонятно, где он мог купить литературу с «заклинаниями», о которых он говорил на допросе. «В книжном магазине, про который он говорит на допросе, у нас таких книг не продают. Там только школьные учебники, тетради и канцелярия», — утверждает он.

Вместе с тем знакомый подозреваемого сообщил СМИ, что 36-летний житель Нарьян-Мара ранее пытался покончить с собой. «Мы периодически общались в общей компании. В сентябре у Дениса была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголем, после чего он попал в психиатрическую больницу», — рассказал мужчина.

Собеседник портала отметил, что друзья и знакомые предполагаемого убийцы не замечали за ним агрессии, в том числе и по отношению к детям. Он вообще охарактеризовал Поздеева как социофоба, который вел себя достаточно отстраненно и не пользовался телефоном.

Вместе с тем, как сообщил источник издания, во время обыска в квартире мужчины правоохранители нашли у него листки с данными про детский сад — в частности список детей из групп, а также их распорядок дня.