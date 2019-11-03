Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:35 0

В Благовещенске ночью огонь охватил барак

В Благовещенске ночью огонь охватил барак
Фото: instagram.com/p/B4YNkTgqHBp/

Ночью 3 ноября в Благовещенске загорелся двухэтажный нежилой барак по улице Лазо. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

«Сообщение о пожаре поступило в 02:42. Через пять минут сотрудники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место. Около получаса потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения», – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Всего в тушении пожара было задействовано 19 человек и 4 единицы техники.

Просмотров всего: 362

#пожары #происшествия

распечатать


Общество

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Происшествия

В Свободном загорелись дом, баня и котельная

Общество

На трассе Чита – Хабаровск водитель не справился с управлением
Общество

В Нарьян-Маре арестовали охранника, пустившего в детский сад убийцу
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь