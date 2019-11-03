В Благовещенске ночью огонь охватил барак

Ночью 3 ноября в Благовещенске загорелся двухэтажный нежилой барак по улице Лазо. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

«Сообщение о пожаре поступило в 02:42. Через пять минут сотрудники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место. Около получаса потребовалось пожарным на ликвидацию открытого горения», – сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

Всего в тушении пожара было задействовано 19 человек и 4 единицы техники.