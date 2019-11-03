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3ноября
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сегодня, 11:00 4

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Фото: pixabay.com

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.

«Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

С 1 января 2020 года эксперимент распространится на 19 субъектов. Накануне в Минфине сообщили, что это будут в первую очередь регионы-доноры и те территории, где находятся города-миллионники.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями, пишет РИА Новости.

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#бизнес #налоги #экономика

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    6 минут назад

    Хорошая мысль, но почему Амурской области не войти в число 19 регионов, в которых начнется реализация этого проекта с 01.01.20г.? Уверен, что многие амурчане хотят этого.

  • postal

    postal
    4 минуты назад

    ну,а то есть типа самозанятые депутаты

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Уверен, что многие самозанятые вообще предпочли бы оставаться в тени.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 минута назад

    Ну вот и дождались )))

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