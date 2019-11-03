Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин. В ведомстве уточнили, что в этом качестве зарегистрировались уже более 240 тысяч человек.

«Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

С 1 января 2020 года эксперимент распространится на 19 субъектов. Накануне в Минфине сообщили, что это будут в первую очередь регионы-доноры и те территории, где находятся города-миллионники.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями, пишет РИА Новости.