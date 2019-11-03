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В рейтинге по комфортной городской среде Благовещенск набрал меньше всего баллов за озеленение. Максимальное количество баллов областной центр получил за жилье и общегородское пространство. По общей оценке столице региона не удалось попасть в число городов с благоприятной городской средой.

Рейтинг составили Минстрой, «Дом.РФ» и КБ «Стрелка», проанализировав комфортность городской среды более 1 000 населенных пунктов по всей России. Только 24 % городов оказались благоприятными для проживания. В Амурской области, согласно рейтингу, городов с благоприятной городской средой нет.

В рейтинге Благовещенск относится к категории «большой город», у него «условно комфортный климат», население – 225, 1 тысячи человек.

Областной центр был оценен по следующим критериям: «жилье и прилегающие пространства», «улично-дорожная сеть», «озелененные пространства», 2общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства», «социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства», «общегородское пространство».

Меньше всего баллов Благовещенску начислено за «озелененные пространства» – 16. «Общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства» оценили в 23 балла, «улично-дорожную сеть» – в 28. Больше всего баллов отдано за «жилье и прилегающие пространства» и «общегородское пространство» – по 37 баллов. 31 балл набрала «социально-досуговая инфраструктура» Благовещенска. В совокупности областной центр получил 172 балла.

Свободный и Белогорск набрали 143 и 146 баллов соответственно.

Самые высокие показатели Белогорск набрал по критериям «общегородское пространство» – 35 баллов, и «жилье и прилегающие пространства» – 32 балла. «Улично-дорожную сеть» города оценили в 23 балла, «озелененные пространства» – в 22. За «социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства» начислено 18 баллов. И самый низкий балл у Белогорска, 16 баллов, по «общественно-деловой инфраструктуре и прилегающим пространствам».

Такое же количество баллов за «общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства» набрал и Свободный. 17 баллов у Свободного по критерию «социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства». По 25 баллов набрали «улично-дорожная сеть» и «озелененные пространства» города. На 3 балла больше по «общегородскому пространству». Максимум баллов– 35 – у Свободного по критерию «жилье и прилегающие пространства».

Остальные города Амурской области набрали следующие баллы. Шимановск – 159, Циолковский – 202, Тында – 136, Сковородино – 129, Райчихинск – 161, Зея – 139, Завитинск – 142.