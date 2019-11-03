В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Как сообщает «Газета.ру», 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Двоих молодых людей 16 лет взяли под стражу, избранная мера в отношении третьего подростка, которому 15 лет — домашний арест. По информации следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.