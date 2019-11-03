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сегодня, 09:24 0

Россия полностью заменит «Протоны» на экологически чистую «Ангару»

Россия полностью заменит «Протоны» на экологически чистую «Ангару»
Фото: Амур.инфо

Россия полностью заменит ракеты-носители «Протон» на экологически чистую ракету «Ангара». Это произойдет через 5 лет. В соответствии с производственными планами Роскосмоса, на ПО «Полет» (Омск) разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара».

«Руководство Роскосмоса считает запуск производства универсальных ракетных модулей "Ангары" на омской производственной площадке приоритетной задачей корпорации. В 2024 году тяжёлая "Ангара" должна полностью заменить "Протоны"», – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует посетить 5 ноября с инспекционной поездкой космодром Восточный, где в рамках второй очереди развёрнуто строительство стартового комплекса для ракет «Ангара», а 6-7 ноября состоится его рабочая поездка в Омск для инспекции хода подготовки производства этого носителя.

Ракеты семейства «Протон» летают с 1965 года. За этот период они стартовали 421 раз. Но при проектировании ракетно-космических комплексов вопросы экологической безопасности и влияния на окружающую среду стояли далеко не на первом месте. Между тем, высокая токсичность гептила является его значительным недостатком. В 2014 году Россия и Казахстан договорились о прекращении эксплуатации ракеты в 2025 году. Сейчас портфель заказов на этот носитель насчитывает два десятка пусков.

На замену «Протону» в настоящее время в Центре Хруничева разработана ракета «Ангара», в которой используется экологически чистые компоненты топлива – кислород и керосин. Как ранее сообщалось, новый испытательный пуск ракеты «Ангара» состоится в 2020 году, хотя планировалось его провести ещё несколько лет назад. Первые два пуска тяжёлой и легкой версий ракет были проведены в 2014 году, пишут РИА Новости.

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#космос #технологии

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