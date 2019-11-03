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Ясно, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 3 ноября

Ясно, без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 3 ноября
Фото: vk.com/catism

В Амурской области 3 ноября ясно, без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью до 7 метров в секунду. В южных и центральных районах региона ожидается температура от минус 3 до плюс 2 градусов.

В северных районах – от минус 4 до 1 градуса со знаком плюс, местами – от 5 до 10 градусов со знаком минус.

В Благовещенске ясно, дует северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Столбики термометров покажут 1-3 градуса со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области местами снежный накат, гололедица.

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#погода

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