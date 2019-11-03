Валентина Матвиенко: малые города – не обременение, а ресурс развития страны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась мыслями на тему – как сделать территорию России обжитой и комфортной для людей. В частности, речь идет об улучшении жизни на Дальнем Востоке и поддержке малых городов.

Статью Валентины Матвиенко опубликовала «Парламентская газета». В России формирование и развитие агломераций сопровождается стягиванием человеческого капитала, научно-технологических, инвестиционных, производственных ресурсов преимущественно на территорию европейской части России. Хотя на нее приходится лишь 20 % общей площади страны, сейчас здесь проживает порядка 70 % всего населения. Такой перекос чреват экономическими, социальными и демографическим проблемами. Если диспропорция сохранится, то к середине 30-х годов почти все население России сконцентрируется в одной гигантской «сверхагломерации», к востоку от которой будут простираться территории с редкими вкраплениями поселений.

«Убеждена, такая модель расселения не для России. У нас совсем иные геополитические реалии. Урал, Сибирь, Дальний Восток – это наша, российская земля, родина миллионов людей. Здесь сосредоточена немалая часть отечественной экономики, находятся основные запасы полезных ископаемых, природных ресурсов, значимых не только для нас, но и для всего человечества. Продолжение оттока населения в перспективе чревато созданием угроз для экономической и оборонной безопасности страны, территориальной и политической целостности России», – пишет Валентина Матвиенко.

О том, что подобный ход событий недопустим, сказал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. «Дальний Восток, – подчеркнул Путин, – должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой».

«Правительству России, всем структурам власти следует подумать над изысканием все более действенных способов создания новых рабочих мест, улучшения социальной сферы как на Дальнем Востоке, так и во всех федеральных округах, субъектах Федерации, где стоит проблема оттока населения. Россия должна быть страной обжитой на всей своей огромной территории», – пишет председатель Совета Федерации.

По мнению Валентины Матвиенко, нужно исходить из того, что средние и малые города, села являются ресурсом развития страны. «Поэтому они не должны быть ущемлены ни в чем, из чего складывается качество жизни людей», – уверена Матвиенко.

Для их развития необходимо развивать туризм, а также искать другие точки приложения знаний, компетенций, человеческого труда, обеспечивающие необходимый уровень благосостояния и комфорта людей. «А ведь у нас есть еще моногорода, их в стране свыше 300, по отношению к которым осуществляются меры поддержки. Снижать ее уровень считаю недопустимым. Другое дело, что эта поддержка должна быть гораздо более эффективной, нацеленной на использование в полной мере имеющихся возможностей моногородов, стимулирование притока в них инвестиций. Понятно, что не все моногорода являются перспективными в этом отношении. Но их жители вправе рассчитывать на помощь государства в решении социальных проблем, вопросов трудоустройства», – продолжает Матвиенко.

Целью государственной политики в отношении всех малых и средних городов, сельских поселений является их сохранение путем создания конкурентоспособных структур экономической деятельности. Эту задачу председатель Совета Федерации считает решаемой: «Акцент нужно делать на развитие транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, улучшение связанности городов, других поселений, создание востребованных производств. Для этого Правительству России, властям субъектов Федерации следует активнее искать новые, современные подходы восстановления и поддержания экономического роста на уровне муниципальных образований. Благо соответствующий опыт есть и у нас в стране, и за рубежом. Решение этой проблемы – ключевой момент государственной региональной политики. Сейчас идет обсуждение бюджета России на 2020–2022 годы. Мы в Совете Федерации анализируем его и с этой точки зрения, готовим соответствующие предложения», – анонсировала Валентина Матвиенко.

«Суверенитет над пространством Отечества, нашими природными и рукотворными богатствами мы можем сохранить, если и только обжитой будет вся наша российская земля – от Арктики до Черного моря, от Курил до Калининградской области», – заключила председатель Совета Федерации.