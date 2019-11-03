Гороскоп 3 ноября: Скорпионы удивят окружающих, а Девы будут стремиться к веселью

Восход Солнца: 07:22

Заход Солнца: 17:04

Солнце в Скорпионе.

Овен. Сегодня возрастет обаяние Овнов и их сексуальный потенциал. Интуитивное проникновение в чувства окружающих, привлекательность и творческий, оригинальный взгляд на вещи смогут расположить к Овнам окружающих. Остерегайтесь основываться на эмоциях в своих поступках и решениях.

Телец. День обманов, иллюзий, недоразумений. Придерживайтесь характерного для Вас некоторого отстранения от окружающих. Никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми.

Близнецы. Излишняя доверчивость или наивность в житейских вопросах могут привести к ошибкам в работе или создать препятствия на пути к намеченной цели. Звезды советуют быть внимательными с партнерами и не полагаться на мнение посторонних людей.

Рак. Благоприятный день для решения накопившихся дел или укрепления собственных позиций. Не исключено, что в делах, требующих немедленного разрешения, вам придется проявить инициативу и настойчивость. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели, однако вспыльчивость и нетерпение могут затруднить решение проблем.

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Лев. Благоприятный период для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль, и только от Львов зависит – положительную или отрицательную.

Дева. Сегодня у многих Дев может появиться стремление к популярности, к светским развлечениям, к веселью. Вероятный визит друзей или родственников дадут возможность приятно провести время и проявить свои таланты. День, благоприятный для путешествий, пеших прогулок, общения.

Весы. Критический день. Сегодня постарайтесь избегать обещаний, клятв и ненужных разговоров. Не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей недвижимостью. Внимательно отнеситесь к знакомым и друзьям. Не исключена конфликтная ситуация,которая может иметь непредсказуемые последствия.

Скорпион. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений могут удивить людей, даже хорошо знающих Вас. Постарайтесь проявить больше выдержки и самообладания, иначе недисциплинированность и излишняя самоуверенность заведут вас в тупик.

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Стрелец. Сатанинский день — день несбывшихся надежд,обмана и напрасных ожиданий. Самый неблагоприятный день для начала нового дела или решения запутанных житейских вопросов. Собственные ошибки или ошибочные советы партнеров будут иметь длительные последствия.

Козерог. День символизирует духовные искания и совершенствование. На фоне усилившейся интуиции вероятны пророчества и предвидение событий будущего. Вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений.

Водолей. День благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей. Правда, это не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация. Заботы всего дня будут сопряжены с желанием переложить их на чьи-то плечи.

Рыбы. Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения анализировать ситуацию и вовремя предпринимать важные действия. Благодаря деловой активности и ответственности Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложения об участии в совместном проекте.Однако добиться успеха будет не так просто, как кажется.

Астролог: Вальдемар Небоходцев