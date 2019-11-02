В Благовещенске разыскивают женщину, взявшую в магазине чужую сумку

Благовещенка просит вернуть сумку, украденную в магазине одежды. В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась горожанка с просьбой найти женщину, которая забрала ее сумку.

Это произошло в субботу, 2 ноября, в 16:10 по адресу: улица Зейская, 181. «В магазине было много посетителей. Оставив сумку, я вернулась через 15 минут, но было уже поздно – сумки нигде не было. Посмотрели камеры видеонаблюдения, оказалось, что мою сумку забрала женщина», – рассказала владелица имущества. Она немедленно обратилась в полицию.

Сейчас женщину, взявшую чужое, разыскивают. Ей грозит ответственность за кражу. В сумке голубого цвета с коричневыми вставками были паспорт, 6 000 рублей, банковские карты, очки в футляре, пауэрбанк, вязаная шапка и ключи, а также две флеш-карты – белая и стеклянная.

«Я прошу женщину, взявшую мою сумку, вернуть ее как можно скорее. В этом случае я заберу заявление в полиции, и ей ничего не грозит. В противном случае возможны последствия в виде уголовной ответственности», – говорит горожанка. Чтобы вернуть вещи, нужно позвонить по телефонам: +7-914-386-33-76, 55-22-33.

О том, чем отличается находка от кражи, можно узнать в материале Амур.life «Потеря потерь: как не стать преступником».