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В Благовещенске на заводе загорелось разлившееся масло

В Благовещенске на заводе загорелось разлившееся масло
Фото: pixabay.com

В областном центре Приамурья случился пожар на ремонтно-механическом заводе на улице Калинина. На месте происшествия работали 28 пожарных. Как стало известно, в результате нарушения технологического регламента разлилось и загорелось масло.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 2 ноября, в 11:04. Произошло возгорание в литейном цехе ремонтно-механического завода на улице Калинина. Через пять минут огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, в составе 28 человек и шести единиц техники, прибыли на место. За две минуты открытое горение ликвидировали.

Как сообщает ГУ МЧС России по Амурской области, горело масло на площади 3 квадратных метра. Предварительной причиной пожара названо нарушение технологического регламента процесса производства.

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#МЧС #пожары #происшествия

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