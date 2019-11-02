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Жительница Благовещенска пострадала в ДТП во Владивостоке

Жительница Благовещенска пострадала в ДТП во Владивостоке
Фото: 25.мвд.рф

Во Владивостоке столкнулись Toyota Rush и Toyota Corolla Axio. Это произошло в субботу, 2 ноября. За рулем «аксио» находилась 43-летняя жительница Благовещенска. Она и ее пассажир получили травмы разной степени тяжести.

За рулем Toyota Rush была 50-летняя жительница Владивостока. По предварительным данным, к аварии привело то, что женщина не справилась с управлением и совершила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там ехала «аксио».

По данным управления МВД РФ по Приморскому краю, водитель Toyota Rush отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении нее составлен административный материал по статье 12.26 КоАП РФ. Позднее женщина, сославшись на плохое самочувствие, вызвала скорую помощь и была доставлена в медучреждение для прохождения диагностических исследований.

По факту столкновения автомашин назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством, сообщает ведомство.

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#Дальний Восток #ДТП #происшествия

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