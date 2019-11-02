Продолжается розыск мужчины и женщины, пропавших в Тынде

Следствие просит помощи в установлении местонахождения мужчины и женщины. Они пропали в Амурской области. 9 марта 2019 года Алексей Возный и Анастасия Видягина ушли из дома в Тынде и бесследно исчезли.

Алексей Михайлович Возный родился 30 апреля 1983 года. Приметы: рост около 180–185 сантиметров, на вид около 35–40 лет, волосы черные, короткие, высокий лоб, нос прямой, острый подбородок.

Анастасия Ивановна Видягина, родилась 22 октября 1985 года. Рост около 170 сантиметров, смуглая, глаза карие, волосы черные. Особые приметы: на плече ожог от сведенной татуировки, на верхней челюсти нет четырех передних зубов.

Следственное управление обращается с просьбой к гражданам, владеющим информацией о местонахождении мужчины и женщины, сообщить об этом. Информацию примут тындинские следователи по номеру: (41656) 4-73-28 или в полиции по номерам 02, 102.