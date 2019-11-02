Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2ноября
Предыдущая новость
сегодня, 18:21 0

Продолжается розыск мужчины и женщины, пропавших в Тынде

Следствие просит помощи в установлении местонахождения мужчины и женщины. Они пропали в Амурской области. 9 марта 2019 года Алексей Возный и Анастасия Видягина ушли из дома в Тынде и бесследно исчезли.

Алексей Михайлович Возный родился 30 апреля 1983 года. Приметы: рост около 180–185 сантиметров, на вид около 35–40 лет, волосы черные, короткие, высокий лоб, нос прямой, острый подбородок.

Анастасия Ивановна Видягина, родилась 22 октября 1985 года. Рост около 170 сантиметров, смуглая, глаза карие, волосы черные. Особые приметы: на плече ожог от сведенной татуировки, на верхней челюсти нет четырех передних зубов.

Следственное управление обращается с просьбой к гражданам, владеющим информацией о местонахождении мужчины и женщины, сообщить об этом. Информацию примут тындинские следователи по номеру: (41656) 4-73-28 или в полиции по номерам 02, 102.

Просмотров всего: 62

#происшествия

распечатать


Происшествия

В порту Находки произошел взрыв на танкере (видео)
Происшествия 3

Солдата, расстрелявшего сослуживцев, отправили в караул в нарушение приказа
Общество 3

Жители села Поярково: в передвижном зоопарке замерзают дикие животные
Происшествия 1

В автомобильной аварии в Свободном пострадал ребенок

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь