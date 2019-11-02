В Свободном представили макет памятника жертвам политрепрессий

В Свободный доставили макет памятника жертвам политических репрессий. Изображение птицы, вырывающейся из колючей проволоки, символизирует память о людях, погибших в лагерях. Памятник будет стоить около двух миллионов – эту сумму пока не собрали.

Макет доставили в кабинет главы города. На следующий день Владимир Константинов пригласил членов Ассоциации жертв политических репрессий, поделившись с ними новостью. «Известие вызвало у пожилых потомков политрепрессированных бурю эмоций, эту новость ждали порядка 20 лет! Вопрос об установке памятника члены ассоциации подняли перед Владимиром Константиновым в первые дни с момента его вступления в должность», – сообщает пресс-служба главы города.

Выяснив, что памятник общероссийского значения стал камнем преткновения по многочисленным причинам, которые уже неоднократно озвучивались, глава Свободного предложил установить памятник местного значения. Члены ассоциации поддержали, отметив, что возложение цветов у памятника, а не у простого камня для многих из тех, кто уже ушел из жизни, так и осталось мечтой, пишет Gzt-sv.ru.

Владимир Константинов обратился к архитекторам города Касли. С ними он взаимодействовал, работая в администрации Благовещенска, когда шло благоустройство областного центра. Памятник казакам, кот и сорока на набережной – их работы.

Потомки жертв политрепрессий принесли главе свой вариант памятника – в виде голубя, вырывающегося из колючей проволоки. Пожелав, чтобы приоритет в принятии решения об итоговом варианте был отдан им, прямым потомкам погибших. Эскиз глава города передал мастерам. Первый, не окончательный, вариант макета готов.

В высоту не более трех метров, стоимостью около двух миллионов, из чугуна и с памятной надписью – основные характеристики памятника. Осталось найти тех, кто финансово поможет осилить проект. Объявленный несколько лет назад сбор средств на памятник репрессированным общероссийского значения в Свободном успехом не увенчался, хотя и сейчас актуален, если есть желающие вложить в него средства. Для реализации проекта планируется привлечь средства спонсоров и меценатов, а также людей, уважительно относящихся к истории страны и имеющих возможность оказать городу поддержку.