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сегодня, 17:14 0

Россиянам пообещали «розовую» зиму

Россиянам пообещали «розовую» зиму
Фото: Амур.инфо

Россиян ждет «розовая» зима – зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Розовой» зима называется потому, что на прогностических картах участки российской территории с температурой около и выше нормы закрашены розовым цветом. Такое определение Вильфанд использовал в 2017 году, когда пытался охарактеризовать лето на пресс-конференции перед журналистами, сообщает «Лента.ру».

В ноябре температура воздуха на территории России будет около нормы. Исключением станет Дальний Восток – там температура ожидается более высокой, чем обычно. Режим осадков по всей стране приблизится к обычному, и недостатка в них не будет, отметил Вильфанд. На юге Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области, Якутии и Амурской области будет избыток осадков.

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#погода #природа

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