В Амурской области не нашли городов с комфортной городской средой

Минстрой, «Дом.РФ» и КБ «Стрелка» проанализировали комфортность городской среды более 1 000 населенных пунктов по всей России. Только 24 % городов оказались благоприятными для проживания. В Амурской области, согласно рейтингу, городов с благоприятной городской средой нет.

Из всех проанализированных населенных пунктов 262 характеризуются благоприятной городской средой, а среда в остальных 852 городах в индексе обозначена как неблагоприятная. В Амурской области наименее неблагоприятная городская среда зарегистрирована в ЗАТО Циолковский и Благовещенске. Самый низкий индекс у Тынды. Данные опубликованы на сайте индекс-городов.рф.

«Оценка индекса – это ориентир для руководства городов, для губернаторов, которые могут через этот индекс посмотреть, какие у них приоритеты в будущем, какими территориями и какими проблемами в городе необходимо заниматься», – сказал, представляя рейтинг, вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, индекс представляет собой инструмент мониторинга состояния города, а не рейтинг.

Как сообщает РБК, индекс формируется на основе оценки шести типов городских пространств в соответствии с шестью критериям качества городской среды. Каждый тип пространства оценивается по шести критериям. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов – критериев индекса.

Пространства, которые оцениваются в городе, – это жилье, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородские пространства. Критериями оценки стали безопасность, комфортность; экологичность и здоровье; идентичность и разнообразие; современность среды, эффективность управления. Среди 36 критериев индекса – разнообразие жилой застройки, количество погибших в ДТП, пешеходная доступность, количество центров притяжения горожан.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, информация по 19 показателям взята из открытых источников: это сведения поисково-информационных картографических служб, данные географической информационной системы, космические снимки территорий, информация портала «Реформа ЖКХ» и ГИС ЖКХ, а также социальные сети. По еще 17 показателям информация собрана от субъектов, органов статистики и федеральных органов исполнительной власти.

Максимально возможное количество баллов, которые город мог получить в индексе, – 360, но такой результат оказался недостижимым. Больше всего баллов – 276 – получила Москва. Если город получает больше 180 баллов, то среда в нем считается благоприятной. Среднее значение показателя по стране составляет 163 балла.

В индексе города разделены по численности населения и по климату – всего определено 10 групп. По размеру выделено семь категорий – от крупнейших (от миллиона человек) до совсем малых (до 5 000 человек), по климату две – города в «условно комфортном климате» и города в «дискомфортом климате». В каждой из категорий населенные пункты ранжированы по баллам, которые получали согласно 36 индикаторам.

В списке 15 городов с населением более миллиона человек благоприятными признаны шесть. Больше всего баллов в этой группе набрали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а самым неблагоприятным миллионником оказался Омск.

Из крупных городов с комфортным климатом на первых строчках индекса Сочи, Грозный и Тула, на последних – Улан-Удэ, Архангельск и Чита.

В крупных городах в дискомфортных климатических зонах благоприятную среду удалось сформировать в трех – Норильске, Мурманске и Северодвинске. Отстают в этой группе Петропавловск-Камчатский, Якутск и Нефтеюганск.

К 2024 году планируется повысить среднее значение индекса городской среды на 30 % и в два раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой. Такие цели обозначены в указе, который президент Владимир Путин подписал в 2018 году. На создание комфортной городской среды планируется потратить более 300 миллиардов рублей.