В порту Находки произошел взрыв на танкере (видео)

В порту Находки произошел взрыв на борту танкера «Залив Америка». Погибли два человека. Очевидцы сняли видео с места происшествия.

На кадрах видно, что с верхней палубы судна идет белый дым. При этом рядом с ним находятся два буксира. В другом ролике можно заметить повреждения на палубе. Слышны переговоры экипажа, в том числе просьба о помощи.

По версии следствия, на танкере произошел хлопок газа, но пожара не наблюдалось, сообщает РИА Новости. Три члена экипажа были выброшены в море, двое из них погибли, третий ушел под воду на глазах у других моряков и спасателей. Его пока не нашли.

Судно находится на плаву. Угрозы разлива нефтепродуктов нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.