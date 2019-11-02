Солдата, расстрелявшего сослуживцев, отправили в караул в нарушение приказа

Министр обороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные – более трех суток – задания только контрактников, а не солдат срочной службы. Об этом рассказали РБК два источника, знакомых с результатами прошедшего в пятницу закрытого совещания в Минобороны по итогам расследования расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье.

По их словам, министр «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул. «Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», – говорит источник РБК.

«Министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками», – сказал один из источников РБК, по словам которого Шойгу назвал трагедию в Забайкалье «вопиющим преступлением» и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.

По итогам совещания решено, что проверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом. «По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения», – сообщил РБК источник, знакомый с решениями по итогам совещания. Министр обороны, по словам источника, приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий. Также Шойгу, по словам источника, поручил Главному военно-политическому управлению оказать помощь семьям погибших и пострадавших военных.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров. Против него завели уголовное дело об убийстве и арестовали на два месяца.

В Минобороны утверждали, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. Отец срочника, Салим Шамсутдинов, обвинял следствие в желании скрыть дедовщину в части.

По данным источников РБК, комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров. «Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», – рассказал один из собеседников РБК.

По данным РИА Новости, незадолго до стрельбы у срочника был конфликт с сослуживцами – он отказывался выполнить задание ротного, «что-то вроде мытья полов», но его заставили. Отец Шамсутдинова заявил, что не верит в эту версию. Его сын был психологически готов к таким вещам, а чтобы он взялся за оружие, должно было случиться что-то «сверхъестественное», – добавил он.