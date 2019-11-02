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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»
Фото: kvnews.ru/

«Роскосмос» расторг контракт с Центром Хруничева на производство первой заказанной в интересах госкорпорации ракеты-носителя «Ангара-1.2», следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ракету должны были произвести к 15 октября 2021 года.

Контракт на изготовление ракеты «Ангара-1.2» для выведения на орбиту спутников «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35 «Роскосмос» и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,028 миллиарда рублей.

Согласно материалам, контракт расторгнут 30 октября по решению «Роскосмоса». О причинах данного шага не сообщается.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

Сейчас на космодроме Восточный идет строительство второй очереди – инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, практически завершенная очередь включает стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже запускают с нового космодрома.

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#космодром #космос

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