Мост через Зею сковала пробка (видео)

Благовещенские водители сообщают об огромной пробке на зейском мосту. Затор образовался и на выезде, и на въезде в город.

Пробка начинается от ВДНХ и заканчивается в районе Владимировки. По словам автолюбителей причина – заглохший на дороге автовоз.

«Пробка на въезд в город длиннее, чем на выезд. Мы уже выехали, а соседняя полоса еще стоит. На выезде затор только от ВДНХ до конца моста, а вот на въезд – еще на километр за вторым съездом на Владимировку», – рассказал один из водителей.