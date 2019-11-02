Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:10 2

Мост через Зею сковала пробка (видео)

Мост через Зею сковала пробка (видео)

Благовещенские водители сообщают об огромной пробке на зейском мосту. Затор образовался и на выезде, и на въезде в город.

Пробка начинается от ВДНХ и заканчивается в районе Владимировки. По словам автолюбителей причина – заглохший на дороге автовоз.

«Пробка на въезд в город длиннее, чем на выезд. Мы уже выехали, а соседняя полоса еще стоит. На выезде затор только от ВДНХ до конца моста, а вот на въезд – еще на километр за вторым съездом на Владимировку», – рассказал один из водителей.

Просмотров всего: 949

#транспорт

распечатать


Происшествия

В порту Находки произошел взрыв на танкере (видео)

сегодня, 15:20
Общество 1

В Благовещенске мужчина шел по дороге, мешая автомобилям (видео)
Происшествия 1

В автомобильной аварии в Свободном пострадал ребенок

Общество

На водоемах Приамурья закрывается навигация
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    "заглохших на дороге автовоз" ?

  • Циклонов

    Циклонов
    2 часа назад

    у гаишников выходной

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь