Музей-мастерская Александра Тихомирова стал дипломантом премии «Александр Невский»

Музей-мастерская Александра Тихомирова стал дипломантом всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский». Высокую награду музею присудили за проект по сохранению памяти о народном художнике и популяризацию традиций классического искусства.

Премия «Александр Невский» призвана поддержать интерес соотечественников к истории своей Родины, к лучшим музейным мемориальным проектам и литературным произведениям, посвященным героям российской истории и их деяниям во славу Отечества.

Традиционно помимо девяти победителей конкурса «Александр Невский» экспертный совет награждает дипломами замечательные проекты, которые не вошли в число лауреатов, однако представляют большой интерес и являются вкладом в дело сохранения исторического наследия России и памяти о ее героях.

В этом году на конкурс было представлено 55 проектов, в число дипломантов вошли 16. В их числе оказался и конкурсный проект заведующей музеем-мастерской народного художника России Александра Тихомирова Елены Тихомировой.

«Я горда тем, что почти полтора года назад, в нашем городе Благовещенске, в нашей любимой Амурской области приняли правильное решение: сохранить наследие моего отца, Тихомирова Александра Евгеньевича, увековечить память о нём и деле его жизни. Приняли решение об учреждении музея-мастерской, который стал филиалом Амурского областного музея им. Г. С. Новикова-Даурского. Музей стремительно развивается, мы ведём активную работу. Я горда тем, что проект был высоко оценён оргкомитетом премии! Большое счастье! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Ваша поддержка придаёт сил и укрепляет нашу веру в то, что мы движемся в правильном направлении! Искренне и от всей души будем и дальше продолжать свою работу, чтобы память об отце и деле его жизни, его вкладе во славу России жила в сердцах людей, подрастающего поколения», - отметила дочь художника, Елена Тихомирова.

Александр Тихомиров (11.03.1956-17.05.2017) — народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, автор нового направления в живописи, зарегистрированного в Российском авторском обществе 1995 году под названием «Оконопись»: религиозные сюжеты, выполненные темперой на старых ставнях.

Музей-мастерская Александра Тихомирова открылась в Благовещенске в его мастерской 20 сентября 2018 года. В ней все сохранилось в том виде, в каком было при жизни художника: антикварная мебель, самодельные стеллажи с произведениями разных лет, краски и рабочий фартук, фотографии с родными и известными людьми, солидная библиотека по истории искусства, стол с посудой для общения в дружеской обстановке и многое другое.

В музее-мастерской регулярно проводятся экскурсии, встречи с представителями творческой интеллигенции как местной, так и приезжими мастерами.

Фото: личный архив Елены Тихомировой