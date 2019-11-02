Ясный осенний день: прогноз погоды в Амурской области на 3 ноября

В Амурской области 3 ноября будет преимущественно ясно. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 8…13, местами будет минус 15…20. Днем термометры покажут от минус 3 до плюс 2, местами по северу будет 5…10 градусов ниже нуля.

В Благовещенске в этот день ясно, северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, днем – 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 8…10 градусов, днем будет плюс 1…3, сообщает Амурский гидрометцентр.