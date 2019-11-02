Жители села Поярково: в передвижном зоопарке замерзают дикие животные

Местная зоозащитница Татьяна Дудникова призывает всех неравнодушных помочь животным. «Я не понимаю, почему никто не слышит, что экзотические животные из южных стран, околевают, голодают и подвергаются пожизненным мучениям? Зоопарк находится на улице, на морозе! Уже минус и снег! Сегодня мне опять позвонили по зоопарку человек сходил посмотреть, что с животными: он сказал, что обезьянкам совсем плохо, они никакие! Околевают на глазах, без помощи, шансов дожить до утра у них нет. А про павлина и других животных, говорить страшно. Не знаю, как достучаться до сердец и умов людей, чтобы привлечь их к спасению животных. Вчера мне сказали, как кормят льва. Дают примерно 1 килограмм еды в сутки при норме 22 килограмма. У животных и птиц нет жизненных сил. Их держат в клетках для переездов, но постоянно в таких условиях жить невозможно. А они живут без подстилки, на ледяном полу. Им некуда голову приклонить. Лев, тигр, волки, еноты и других животные: в передвижке их более 40 видов! У животных, находящихся в тесных холодных клетках, нет возможности подвигаться, согреться. Они живые существа у них есть потребности, никто не имеет права издеваться над ними», – высказалась Татьяна Дудникова.

Призывы о помощи женщина размещает в соцсетях. Также она просить помочь правоохранительные органы. Накануне она написала уже второе заявление в полицию по факту жесткого обращения с животными.

В амурском управлении МВД сообщили, что проверка проводится. Правоохранителям предстоит установить, есть ли в действиях работников передвижного зоопарка состав преступления по статье «Жестокое обращение с животными».

«Действительно поступило уже второе обращение в правоохранительные органы по данному зоопарку. Полиция проводит проверку с привлечением специалистов в области ветеринарии. Проверяется не только состояние тигра, но и остальных животных. Также проверка ведется в отношении владельцев зоопарка. Если будут установлены факты жестокого обращения с животными, последует незамедлительная реакция со стороны полицейских, будут приняты все необходимые меры», – добавили в амурском управлении МВД.