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2ноября
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сегодня, 11:26 1

На Амурском экономическом форуме подарят деньги

На Амурском экономическом форуме подарят деньги

В Благовещенске чуть меньше чем через месяц пройдет IV Амурский экономический форум. В этом году главной темой станет формирование трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ. Мероприятие пройдёт с 29 ноября по 1 декабря на обоих берегах Амура.

Программа АМЭФ весьма обширна: запланирована презентация инвестиционного потенциала сопредельных территорий России и Китая, дискуссионная площадка «Благовещенск-2050», выступление СММ и СRМ спикеров. Также участники форума посетят инвестплощадки на российской и китайской сторонах.

«Форум будет проходить уже в четвертый раз. Каждый год тематика разная. Так, первый был посвящен экспорту, второй инвестициям, прошлогодний — электронной коммерции. В этом году главной темой станет презентация уникального проекта трансграничной агломерации. Ожидается большое количество гостей, в том числе предпринимателей, представителей научного и политического сообществ из разных уголков нашей страны», — рассказал заместитель мэра амурской столицы Максим Ноженкин.

Почетными гостями форума станут генеральный директор шанхайской компании, которая ведет застройку свободной экономической зоны в Хэйхэ, а также вице-президент группы компаний «Регион», занимающейся строительством канатной дороги.

«Необходимо выстроить диалог между этими инвесторами, найти точки соприкосновения и, конечно, подписать соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул Максим Сергеевич.

Кроме того, впервые в рамках форума планируется проведение конкурса «Бизнес-признание». Комиссия выберет наиболее уникальные и перспективные проекты, которые вносят вклад в развитие Благовещенска по семи номинациям, наградит победителей памятными дипломами и денежными призами.

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#экономика

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  • Циклонов

    Циклонов
    13 минут назад

    что вы можете предложить кроме сои и мёда?

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