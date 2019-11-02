Жительница Свободного привезла серебро с Кубка мира по киокусинкай карате

В середине октября в Москве прошёл IV Кубок Мира по киокусинкай карате. В престижных соревнованиях приняли участие 254 спортсмена из 34 стран мира, в том числе Японии, Казахстана, Бразилии и Испании. Спортсменка из Свободного Маргарита Михайлова завоевала серебро.

Маргарита с 8 лет занимается под руководством тренера Юлии Тютеревой. Сейчас девушке 19 лет, она студентка БГПУ, обучается на отделении физической культуры и спорта, пишет gzt-sv.ru.

На Кубке мира Маргарита одержала две победы над спортсменками из Чили и Германии. В финальном бою она встретилась с каратисткой из Бразилии, которую одолеть не смогла и завоевала серебро. В награду чемпионка получила большой кубок и грамоту.

«Я до сих пор помню свою первую победу на первенстве Свободного, в 2011 году я завоевала первое золото. Очень благодарна Юлии Ивановне, которая научила меня упорству, верить в себя и побеждать соперников. Не каждый тренер может найти подход к ученикам, у моей наставницы это хорошо получилось, я смогла поверить в себя», – сказала спортсменка.

На счёту у Маргариты Михайловой много побед: две серебряные победы на Кубке содружества в 2017 и 2019 году, бронзовая победа на открытом чемпионате, который прошёл в Японии в этом году. Сейчас Михайлова занимается под руководством благовещенского тренера Андрея Кондратьева.