Больше 120 тысяч иностранцев посетили ДФО по электронной визе
Регионы Дальнего Востока благодаря упрощенному режиму оформления визы посетили 128 108 иностранцев. Всего 168 810 жителям других государств была одобрена дальневосточная электронная виза.
Наибольшей популярностью с начала работы механизма виза пользуется у граждан Китая – 130 653 человека подали заявление на ее получение. На втором месте Япония, там упрощенной системой воспользовались 33 495 жителей. И традиционно на третьем месте по популярности электронной визы граждане Республики Индия, 2 427 гражданам была одобрена выдача документа.
Самым популярным для посещения является Приморский край, по электронному документу его посетили 124 623 человека. Почти одинаково востребованы Хабаровский край и Сахалинская область, там число въехавших 1 440 и 1 321 человек соответственно. Недавно присоединенные к Дальнему Востоку Забайкальский край и Республика Бурятия также наращивают использование электронных виз. За время действия на территориях механизма через забайкальские пункты пропуска прошли 487 человек, а Бурятию посетили 207 иностранцев, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Приехать в регион с электронной визой можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный), Чите (Кадала) и Улан-Удэ (Байкал). Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».
Оформить электронную визу могут граждане 18 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня 2019 года в перечень включены жители острова Тайвань, за это время они получили 382 визы.
Механизм электронной визы действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.
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