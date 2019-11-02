Больше 120 тысяч иностранцев посетили ДФО по электронной визе

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Регионы Дальнего Востока благодаря упрощенному режиму оформления визы посетили 128 108 иностранцев. Всего 168 810 жителям других государств была одобрена дальневосточная электронная виза.

Наибольшей популярностью с начала работы механизма виза пользуется у граждан Китая – 130 653 человека подали заявление на ее получение. На втором месте Япония, там упрощенной системой воспользовались 33 495 жителей. И традиционно на третьем месте по популярности электронной визы граждане Республики Индия, 2 427 гражданам была одобрена выдача документа.

Самым популярным для посещения является Приморский край, по электронному документу его посетили 124 623 человека. Почти одинаково востребованы Хабаровский край и Сахалинская область, там число въехавших 1 440 и 1 321 человек соответственно. Недавно присоединенные к Дальнему Востоку Забайкальский край и Республика Бурятия также наращивают использование электронных виз. За время действия на территориях механизма через забайкальские пункты пропуска прошли 487 человек, а Бурятию посетили 207 иностранцев, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Приехать в регион с электронной визой можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный), Чите (Кадала) и Улан-Удэ (Байкал). Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».

Оформить электронную визу могут граждане 18 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня 2019 года в перечень включены жители острова Тайвань, за это время они получили 382 визы.

Механизм электронной визы действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.