Гороскоп 2 ноября: Раки переосмыслят действительность, Козерогов ждут победы

Восход Солнца: 07:21

Заход Солнца: 17:05

Солнце в Скорпионе.

Овен. Вероятны домашние хлопоты. Какое-то время придется разбираться с накопившимися делами. Это даже к лучшему, так как сегодня любые вылазки грозят Вам сильными простудными заболеваниями. Вероятны проблемы со здоровьем. Могут обостриться болезни нервного характера и кишечного тракта. Не предавайтесь чревоугодию, исключите вино.

Телец. Вероятно, сегодня Вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, лучше закончите начатое на прежнем месте. Возможно обострение хронических заболеваний. Будьте внимательны к своему здоровью. Интимные встречи лучше отменить, так как вероятна ссора или недовольство друг другом. От вас потребуется максимальная гибкость и такт.

Близнецы. Активный, творческий день. Благоприятен для людей, связанных с искусством. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды.

Рак. Крайне неблагоприятный, двойственный день. Ваши чувства будут обострены и подвержены частым колебаниям – от благодушия и уступчивости до раздражительности и агрессивности. Ваши желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления. Это приведет Раков в состояние борьбы с ветряными мельницами. Рекомендуется переосмысление действительности.

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Лев. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Вероятны достаточно сильные головные боли, так что купите нужные таблетки и постарайтесь исключить физические перегрузки. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Проведите день на открытом воздухе, в лесу или парке. Общение со стихией Земли восстановит ваши силы.

Дева. Период активной борьбы и новых свершений. От Дев потребуется решительность в действиях. Планеты советуют воздерживаться от ненужных или непринципиальных споров – вспыльчивость или неконтролируемое проявление эмоций может привести к конфликтам с ближним окружением или к ухудшению самочувствия.

Весы. День проходит под знаком неверности, клеветы, ложных обещаний. Опасный день. Вероятны крупные финансовые потери, мучительные головные боли, отравления. Во избежание неприятностей на работе, никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

Скорпион. Двойственный день. В первую половину дня вероятны дисгармония в общении, агрессия со стороны партнеров, появление проблем на пустом месте. Постарайтесь взвесить свои ожидания и претензии к партнерам. Вы найдете выход из создавшегося положения. Если Вы будете достаточно собраны, правильно распланируете свой день, то вторая половина дня может быть ровной и спокойной. Призовите на помощь дипломатию и чувство юмора.

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Стрелец. День испытаний и трансформаций. Если Вы смогли выдержать экзамен на устойчивость, то сможете смело продумать планы на будущее. В семье Вы обретете мир и покой. Благоприятно планирование путешествий, отпусков. Не забывайте о детях.

Козерог. Активный, творческий день. Постепенно возрастают духовные, творческие и сексуальные возможности. Улучшатся супружеские отношения. День, благоприятный для планирования, социальных контактов и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансовых поступлений. Ваши порядочность и работоспособность принесут удачу: впереди творческие, личные или деловые победы.

Водолей. Критический день. Вы можете столкнуться с разного рода неожиданностями. Вы даже будете способны терять голову, однако способность к сдерживанию эмоций послужит для Вас спасательным кругом. При благоприятном стечении обстоятельств личные отношения порадуют Водолеев своей откровенностью и теплотой.

Рыбы. Судьба дает Рыбам шанс улучшить свое финансовое положение. Вероятно, в первой половине дня Вы сможете проявить себя в самых разных сферах деятельности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев