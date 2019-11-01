В Благовещенске мужчина шел по дороге, мешая автомобилям (видео)

Фото: кадр видео

Вечером 1 ноября в социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Его героем стал мужчина, который шел по дороге, преграждая проезд автомобилям.

«Пятница на всех действует по-разному. Например, этот чел решил прогуляться по проезжей части на улице Дьяченко. Небезопасный вариант прогулки, но это его выбор», – говорится в сообщении инстаграм-паблика dpskontrol_28rus. Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

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#транспорт

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Александр Авдеев