В автомобильной аварии в Свободном пострадал ребенок

1 ноября в Свободном произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В 07:45 в Северном микрорайоне на улице Ленина столкнулись две «тойоты».

Водитель автомобиля Toyota Prius не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Toyota Spacio. Произошло столкновение, от удара «спасио» выбросило на обочину. Машина врезалась в столб, получив значительные механические повреждения. В дорожной аварии пострадал ребенок 2012 года рождения, который находился в Toyota Prius, пишет Gzt-sv.ru.

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Александр Авдеев